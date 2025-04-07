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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة سوهاج تواصل إنجازاتها وتتصدر محليا في محو الأمية بدورة يناير 2025

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني
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أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو الداعم الحقيقي للجهود الرامية لتعزيز التعليم ومحو الأمية في مصر، ساعيًا نحو جمهورية جديدة خالية من الجهل، وبناء علي توجيهاته تواصل الجامعة انجازاتها في هذه القضية وتتصدر الجامعات المصريه، وذلك وفقًا لتقرير إنجازات الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يناير ٢٠٢٥ بمحو امية ١٠ آلاف و٩١٤ دارس.

وقال “النعماني” إن تصدر الجامعة قائمة الجامعات المصرية يعد نتاجًا طبيعيًا للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأكيدًا لدورها المجتمعي ومكانتها على المستوى الوطنى والإقليمي والدولى، معربًا عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه أن النقلة النوعية التي حققتها الجامعة كانت نتيجة للتعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة ومركز تعليم الكبار بالجامعة، موجهاً الشكر لجميع المشاركين بفاعلية وجدية فى إحراز التقدم الملحوظ والقفزات المتسارعة التي تحققها الجامعة للقضاء على الأمية داخل المحافظة.

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