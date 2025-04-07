كنيسة المسيح الأنچليكانيّة الأسقفيّة في النّاصرة تنظم حجا إلى القدس

نظّمت كنيسة المسيح الأنچليكانيّة الأسقفيّة في النّاصرة حجًّا إلى القدس بمناسبة فصل الصوم الأربعيني، قاد كاهن الرعيّة الصّلاة والتّأمل بمراحل درب الصّليب خلال السّير في طريق الآلام في البلدة القديمة.

في بداية طريق الآلام استقبل المجموعة الأب اليسّاندرو كونيليو الفرنسيسكاني في دير حبس وجلد المسيح وشارك بفكرة روحيّة عن القديس يوحنا الرسول والقديسة مريم العذراء اللذان لم يتركا يسوع وقت حمل الصّليب والآلام بل بقيا معه حتّى الموت على الصّليب وهكذا المؤمن عليه أن يعانق الصّليب.

تناوب البعض على حمل الصّليب وقراءة النّصوص الكتابيّة المعيّنة وشارك الجميع في التّرنيم، بعد ختام المراحل زارت المجموعة كنيسة القيامة التي كانت تعجّ بالحجّاج خاصّة من مختلف رعايا وكنائس الجليل، وقضت المجموعة وقتاً حراً في السوق، ثمّ تناولت وجبة الغداء في فندق النوتردام.

هذا واستقبل رئيس الأساقفة الأنچليكاني حسام نعوم ، المجموعة في كاتدرائية القديس جورج في القدس، ورحّب بالقس نائل أبو رحمون وزوجته وتحدّث عن العلاقة الوطيدة بين الناصرة حيث البشارة والتّجسد والقدس حيث الصليب والموت والقيامة، وبعد الترنيم منح المطران نعوم بركة الثالوث الأقدس لاختتام الحج. وشكر القس أبو رحمون باسم الجميع المطران على استقباله.