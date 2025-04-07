بالفيديو.. خبير سياحي: زيارة ماكرون رسالة طمأنة ودعاية عالمية لمصر

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الزيارات الرسمية، سواء من رؤساء الدول أو الوفود والرموز العالمية، تُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي لمصر، واصفًا إياها بـ“الدعاية المجانية ذات التأثير القوي”، التي لا يمكن لأي حملة إعلانية مدفوعة أن تحقق نتائجها.

وأضاف "فاروق" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأماكن الأثرية في القاهرة، والتي رافقه خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة شملت منطقتي الحسين والأزهر، كانت بمثابة رسالة قوية للعالم تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد مدى أمن واستقرار الشارع المصري، لاسيما أن السائح الفرنسي يُعد من أكثر المهتمين بالسياحة الثقافية والتاريخية في مصر.

وتابع، أن ظهور الرئيس الفرنسي في منطقة خان الخليلي، ومشاركته لتلك اللحظات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، كان له أثر إيجابي كبير في الترويج السياحي، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تحمل رسائل طمأنة للعالم، وتؤكد أن مصر بلد آمن، وتحظى بثقة كبرى لدى الشخصيات الدولية.