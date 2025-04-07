بالفيديو.. الأرصاد: أجواء حارة نهارا وتحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية من الأتربة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين، يشهد أجواء حارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس ليلًا يكون معتدلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن البلاد لا تزال تحت تأثير كتل هوائية صحراوية ومنخفض جوي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات.

وتابعت، أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح اليوم الاثنين، ما بين 22 و23 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، موضحة أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق من شمال الصعيد، الوادي الجديد، الصحراء الغربية، والسواحل الشمالية الغربية، وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

ونصحت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بتوخي الحذر وارتداء الكمامات عند الخروج، مع ضرورة القيادة بهدوء وتجنب المناطق القريبة من المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة، مؤكدة أن الأجواء غير مستقرة في بعض المناطق، وأنه لا تزال هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، فيما يسود الاستقرار باقي أنحاء الجمهورية.

وأردفت، أن هيئة الأرصاد الجوية تهيب بالمواطنين بعدم التخفيف الكامل للملابس، نظرًا لتفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل.