لا شبهة جنائية في وفاة شاب في ظروف غامضة بالفيوم

تباشر نيابة إطسا الجزئيه بمحافظة الفيوم، التحقيقات حول وفاة شاب بعد إصابته بحالة أعياء شديد ووفاته اثناء محاوله إسعافه ، بقرية ابو جندير، بدائرة المركز، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وأن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وصرحت النيابة بالدفن.



تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقي مأمور مركز شرطة إطسا إخطارا من مستشفى إطسا المركزي بوصول شاب مصاب بحاله أعياء شديدة ووفاته أثناء محاولة إسعافة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى" اسلام . ح . ع " 16 سنة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال أسرته أكدت بأنه في أثناء تواجده داخل منزل أسرته بقريه ابو جندير بدائرة مركز الشرطة أصيب بحاله أعياء شديدة، وعلى الفور نُقل إلى مستشفى إطسا المركزي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمه