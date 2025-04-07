مدفعية الاحتلال تستهدف شمالي مدينة رفح الفلسطينية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في خبر لها، اليوم الاثنين، بإن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى غارة من طائرات الاحتلال على منطقة الزوايدة وسط القطاع.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قد أفادت اليوم الاثنين، بأن طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلي قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة (خان يونس) ما أدى لاستشهاد صحفي وشاب فلسطيني وإصابة صحفيين آخرين بجروح مختلفة بعضها خطيرة.

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الفلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب مدينة غزة؛ مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال قصف أيضا شارع مسعود في منطقة الجرن شمال مدينة غزة؛ مما أدى لاستشهاد شاب فلسطيني، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة.