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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، 7 إبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

هبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 30,364.03 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 8,583 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.84%، ليغلق عند مستوى 11,841 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 3,161.17 نقطة، وتراجع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 6,949.28 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX TR"، بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 13,339.17 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.92% ليغلق عند 37,737.84 نقطة.

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