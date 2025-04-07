انتهاء القمة المصرية الفرنسية.. وجلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

انتهت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيمانويل ماكرون كما تعقد حاليا جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لتعزيز العلاقات في شتي المجالات فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.