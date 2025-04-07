اعترافات قاتل مقاول التجمع: انتقمت لشرف أختي.. قطعنا جثته وخبيناها في الثلاجة

لم يتخيل أحد أن لحظة انتقام قد تتحول إلى جريمة تقشعر لها الأبدان، جثة مقطعة، وأشلاء محفوظة داخل ثلاجة، ودماء تسيل على أرضية شقة هادئة بمنطقة التجمع الأول، دون أن يدري أحد أن وراء الأبواب المغلقة، انفجرت لحظة الغضب والعار، بعدما اكتشف شاب أن شقيقته كانت على علاقة غير شرعية بصاحب شركة مقاولات، لم يحتمل الصدمة، ولم يسلك طريق العتاب؛ بل جرّ صاحبه وسار في درب الانتقام.

داخل شقة مقاول التجمع الأول علت الأصوات قليلا، ثم عمّ الصمت ... صمت لا يقطعه سوى صوت السكين، ورجفة الرعب، وثلاجة تُغلق على الجريمة.

العثور على جثة مقاول التجمع بالتجمع الأول

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد باكتشافه مقتل والده، صاحب شركة مقاولات، وتقطيع جثمانه داخل شقته محل سكنه. تحركت فرق البحث والتحري على الفور، وبدأت في فحص المكان وجمع الأدلة والمعلومات.

وفي أقل من 24 ساعة، نجحت القوات في تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهما شابان يقيمان بمحافظة القاهرة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أمام المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الجريمة.

وقال المتهم الأول: "الراجل ده خرب بيتنا، ضحك على أختي ودنس شرفنا، لما عرفت إنه على علاقة بأختي، اتجننت... ماكنتش شايف قدامي".

وأضاف: "قررت أنتقم منه، كلمت صاحبي واتفقت معاه نروّح له، دخلنا الشقة واتخانقنا معاه، ضربناه لحد ما مات، بعدها فقدنا السيطرة... فقطعنا الجثة وخبّيناها في التلاجة".

فيما قال المتهم الثاني “أنا ماكنتش أعرف الضحية، لكن صاحبي طلب مساعدتي، ولما حكى لي الموضوع، حسيت إنه عنده حق، ساعدته في كل حاجة، من أول الدخول للشقة لحد ما قطعنا الجثة وخبيناها وبعدين خدنا متعلقات المجني عليه ومشينا”.