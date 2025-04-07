بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي بقصر الاتحادية

الإثنين 07/أبريل/2025 - 10:00 ص

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لمراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.