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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي بقصر الاتحادية

مراسم استقبال رسمية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لمراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي