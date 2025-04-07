سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أبريل 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 7 ابريل 2025، بعدما سجل أمس ارتفاعًا طفيفًا داخل عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، متجاوزًا مستوى الـ51 جنيهًا في أغلب البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية على خلفية الأزمة المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية منذ الأربعاء الماضي، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.



سعر الدولار أمام الجنيه

وفي السطور التالية، نرصد لكم سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم بعدد من البنوك:

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 51.07 للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 51.07 للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد 51.07 للشراء و51.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك اتش اس بي سي 51.10 جنيه للشراء و51.20 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي مستوى 51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.