قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة بالإسكندرية

قدّم فرع ثقافة الإسكندرية، أمس الأحد، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات التي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من مدرسة أميرة لطفي الرسمية، بمدينة بشاير الخير (٣-٥)، وتضمنت محاضرة بعنوان "تنمية الذات" تحدثت خلالها د.ميرفت جاب الله، عن مفهوم إدارة الذات، والأثر الإيجابي لذلك على الفرد والمجتمع، مقدمة عدة نصائح للفتيات حول كيفية الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.

وشهدت الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني، عقد تصميم لوحات فنية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، تدريب الفنانة مي أحمد.

واختتم اليوم بأنشطة متنوعة بالمكتبة المتنقلة، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، شملت مسابقة ثقافية إعداد وتقديم عبير عمرو، مسئول النشاط، تلاها فقرة قراءة واطلاع بمشاركة رواد المكتبة من الأطفال، إشراف منى طه أخصائي المكتبات، بحضور سعيدة الشحات مدير المدرسة، ووفاء الشريف مسئول المواهب بإدارة غرب التعليمية.

الفعاليات تنفذ من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، بإشراف د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

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