أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا داخل الأسواق المحلية، مع بداية التعاملات اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، ذلك بعدما شهد سعر الجرام تراجعًا بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ليعود عيار 24 من جديد ويكسر حاجز الـ5029 جنيهًا.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، وفقًا للبيانات المعلنة عبر منصة آي صاغة لتجارة وتداول الذهب عبر الإنترنت، والتي جاءت كالتالي:



أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 5029 جنيهًا للبيع، و4983 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4400 جنيه للبيع، و4360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3771 جنيهًا للبيع، و3737 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 35632 جنيهًا للبيع، 35072 جنيهًا للشراء.

على الجانب الآخر، شهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي، بسبب فرض التعريفات الجمركية الانتقامية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا بالرغم من تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع قبل أن يبدأ في التراجع بسبب عمليات البيع الكبير في أسواق الأسهم.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3015 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3093 دولارًا للأونصة ليتداول ليغلق تداولات الأسبوع عند 3037 دولارًا للأونصة، وفق جولد بيليون