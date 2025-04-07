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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إزالة 1092 تعديا على أملاك وزارة الري ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم ـ وزير الري
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضى الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى والتصدى لأى تعديات واقعة عليها، استعراض أعمال إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.

وأكد الدكتور سويلم، إستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، حيث تم إزالة 1092 حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات.

كما أكد سويلم، إستمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها -، مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن، مع التأكيد على إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

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