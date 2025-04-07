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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طارق النهري لـ "البوابة نيوز": واجهت صعوبة في مشاركتي بـ 4 أعمال في رمضان

طارق النهري
طارق النهري
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حقق الفنان طارق النهري نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا في الموسم الرمضاني 2025، من خلال مشاركته في أربعة أعمال درامية حيث قدم شخصية "فرج الجريتلي" في مسلسل "إش إش"، "الشيخ صالح" في مسلسل "المداح 5"، "كمال المراغي" في مسلسل "سيد الناس" و "المعلم مدبولي" في مسلسل "شباب امرأة.

وقال طارق النهري في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”: “واجهت صعوبة كبيرة جدًا الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في تواجدي هذا الموسم من خلال 4 مسلسلات دفعة واحدة، ومن شدة إعجابي بتلك الشخصيات لم أستطيع أن أرفض أي منهم لكونهم جميعًا مختلفين ويقدمون بشكل مختلف”.

وتابع : “ وفي ذات الوقت كنت متفائل جدًا للتعاون في عملين منهم مع المخرج محمد سامي، والذي كان صاحب فضل عليا في تقديمي بشكل جديد في السنوات الأخيرة”.

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