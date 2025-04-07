بمناسبة “عيد البشارة المجيدة”.. كنيسة الملاك غبريال ومارمينا تقيم القداس الإلهي

أقيم صباح اليوم القداس الإلهي بمناسبة “عيد البشارة المجيدة” في كنيسة الملاك غبريال ومارمينا في هور ملوي، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

جاء القداس في إطار الأسبوع السابع من الصوم الكبير، حيث اجتمع أبناء الكنيسة للصلاة والاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة التي تخلد بشارة الملاك جبرائيل للسيدة العذراء مريم بحمل يسوع المسيح.

وأعرب الأنبا ديمتريوس عن أهمية هذه المناسبة في تعزيز الإيمان والتقوى، مشددًا على ضرورة التوبة والصلاة خلال فترة الصوم الكبير.

تخلل القداس العديد من الصلوات والترانيم الروحية التي أضفت أجواء من العبادة والتأمل بين الحاضرين، وسط جو من الإيمان والمحبة.

يذكر أن هذه المناسبة تأتي في وقت هام بالنسبة للمجتمع المسيحي، حيث تواصل الكنائس في مختلف أنحاء العالم احتفالاتها خلال الصوم الكبير في انتظار عيد القيامة المجيد.