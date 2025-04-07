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الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا والعظمي بالقاهرة 30 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  اليوم  الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء .

كما يشهد  اليوم الأثنين نشاط  رياح على السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد و محافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. 

وامطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  38 للعظمي والصغري 21 درجة .

 

 

اليوم حالة الطقس الارصاد