أسقف الشرقية يرأس القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا مقار "المغارة" بفاقوس

تحت رعاية الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أقيم صباح اليوم القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا مقار (المغارة) بمقر المطرانية في مدينة فاقوس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد البشارة المجيد وعيد شفيع الكنيسة القديس الأنبا مقار الكبير.

وقد تناولت العظة تأملًا في بشارة الملاك للعذراء القديسة مريم، وتجسد المسيح الكلمة من أجل خلاص البشرية. كما تم التأكيد على العمل الخلاصي المشترك الذي شارك فيه الثالوث القدوس: الآب في الإرسال، والابن في التجسد، والروح القدس في التقديس.

وقد شهد القداس حضور عدد من أبناء الكنيسة والمهتمين بالاحتفال بهذه المناسبة الروحية العظيمة.