انطلاق القمة المصرية الفرنسية بقصر الاتحادية

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات في شتي المجالات فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

ويعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين

