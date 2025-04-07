فحص وتوفير العلاج لــ860 حالة في 7 تخصصات بقافلة للصحة ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرًا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة على مدى يومي "السبت والأحد 5 و6 أبريل الجاري" بقرية الحرية "3"مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 861مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 64،معمل طفيليات 25،حالات أشعة عادية 7،استصدار قرارين علاج على نفقة دولة،تحويل 2حالة للمستشفي لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 28حالة .

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 2508 خدمة.

وتجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة،حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.