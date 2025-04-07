وسط 21 طلقة مدفعية.. السيسي يستقبل ماكرون ويصافحان حرس الشرف بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر>

أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية طلقات ترحيب بضيف مصر كما عزفت الموسيقي السلاميين الوطنيين لمصر وفرنسا كما صافح الرئيسان حرس الشرف فضلا عن التقاط الصور التذكارية.

ويعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين

