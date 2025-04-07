ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الشباب والرياضة» تنفذ فاعليات تدريب الـTOT للسفراء الجدد لبرنامج «مشواري» بشمال سيناء

«الشباب والرياضة»
«الشباب والرياضة» تنفذ فاعليات تدريب الـTOT للسفراء الجدد لب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تمكين الشباب"، فاعليات البرنامج التدريبي الـ TOT للسفراء الجدد للعمل كمدربين داخل برنامج "مشواري"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسيف»، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من (6-10) إبريل ٢٠٢٥ الجاري بمركز شباب ضاحية السلام.

وقام محمد أبو الليل المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة بتدريب السفراء الجدد علي مهارات التفكير الإيجابي والابتكاري، ومهارة التقبل ومهارة العمل الجماعي والتأكيد على مهارة العرض والتقديم، والأساليب التدريبية ومعينات التدريب وأنماط الأشخاص داخل قاعة التدريب وكيفية التعامل معها.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

والجدير بالذكر أن سفراء "مشواري" هم مجموعة من الشباب والفتيات الذين استفادوا من البرنامج، وأظهروا تميزًا في تطبيق المهارات المكتسبة، ويتم اختيارهم لتدريب أقرانهم ونقل الخبرات إلى مجتمعاتهم المحلية، مما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتعزيز تأثيره الإيجابي.

البرنامج التدريبي الامم المتحدة للطفولة بشمال سيناء