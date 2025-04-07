«الشباب والرياضة» تنفذ فاعليات تدريب الـTOT للسفراء الجدد لبرنامج «مشواري» بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تمكين الشباب"، فاعليات البرنامج التدريبي الـ TOT للسفراء الجدد للعمل كمدربين داخل برنامج "مشواري"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسيف»، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من (6-10) إبريل ٢٠٢٥ الجاري بمركز شباب ضاحية السلام.

وقام محمد أبو الليل المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة بتدريب السفراء الجدد علي مهارات التفكير الإيجابي والابتكاري، ومهارة التقبل ومهارة العمل الجماعي والتأكيد على مهارة العرض والتقديم، والأساليب التدريبية ومعينات التدريب وأنماط الأشخاص داخل قاعة التدريب وكيفية التعامل معها.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

والجدير بالذكر أن سفراء "مشواري" هم مجموعة من الشباب والفتيات الذين استفادوا من البرنامج، وأظهروا تميزًا في تطبيق المهارات المكتسبة، ويتم اختيارهم لتدريب أقرانهم ونقل الخبرات إلى مجتمعاتهم المحلية، مما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتعزيز تأثيره الإيجابي.