تفاصيل جديدة في حادث سقوط شاب داخل بئر مياه جوفية بالمنيا

خيمت حالة من الحزن على قرية بلنصورة بالصحراوي الغربي بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بعد سقوط شاب في بئر عميقة، في واقعة أعادت إلى الأذهان واقعة ريان في المغرب، و"ريان المنيا" الذي سقط في بئر عميقة بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا في العام الماضي.

وقد مر على سقوط الشاب إسلام إبراهيم، البالغ من العمر 31 عامًا، داخل البئر بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص نحو 24 ساعة كاملة، حيث فقد الكثير من الأهالي الأمل في نجاته، بينما لا يزال آخرون متمسكين بأمل بقائه حيًا حتى الآن.

وقال أحد أفراد أسرة الشاب الذى سقط في البئر، إن الشاب إسلام كان يحفر بئر مع مجموعة عمال أخرين يساعدونه في أعمال الحفر، ثم سقط عليه أجزاء من الجبل، وأنه بدأ في أعمال الحفر في الساعة السادسة صباحًا، وأن عمق البئر يبلغ 20 مترا، ونتمنى سرعة التدخل لاستخراج جثمانه من تحت الرمال.

وأكد عم الشاب إسلام الذى سقط في البئر، إنه كان يعمل في مزرعة فواكه وأملاح وكانوا يقومون بحفر بئر لتلك المزرعة.



تنتظر الأسرة أمام البئر للبحث عن إسلام، يأملون في العثور عليه في أسرع وقت ممكن. وأفاد أحد شهود العيان أن إسلام ومعه مجموعة من العمال كانوا يعملون داخل أحد المزارع في حفر بئر مياه جوفية، وأثناء العمل سقطت عليهم الرمال، لكن تم إخراجهم، ولم يتبقَّ سوى إسلام الذي سقط في قاع البئر منذ أمس، ولم يتم التدخل لانتشال الجثة أو إخراجه على قيد الحياة.

قالت أسرة الشاب إسلام، ضحية السقوط في البئر، إنه متزوج ولديه طفلان ومقيم في مركز أبو قرقاص، ويعمل عاملًا باليومية، مؤكدين أنه كان يعمل في القاهرة في مجال المعمار وجاء إلى بلدته للعمل في الزراعة. وطالبوا بسرعة التدخل من قوات الإنقاذ واللودرات والمعدات لسرعة إخراج الشاب إسلام.

وتعود الحادثة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص داخل بئر مياه بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة غربي مركز أبو قرقاص.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين سقوط شاب يدعى "إسلام إبراهيم" 31 سنة داخل البئر في ظروف غامضة وتم إبلاغ قوات الإنقاذ المدني للبدء في انتشاله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.