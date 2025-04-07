خطفوا الأنظار واستحقوا إشادات النقاد وقدموا أدوارًا فنية بمنتهى الحرفية.. نجوم العلامة الكاملة للأداء الفني في دراما رمضان

بعيدًا عن زخم وزحام أرقام وإحصاءات مشاهدات المواقع، وبعيدًا عن إعلان كل فنان أنه المشاهدة الأولى والأعلى على منصة أو موقع، وبعيدًا عن كل الألقاب المتداولة، يطل علينا نجوم خطفت كل الأنظار بإبداع الأداء الفني فقط، وهو ما حقق النجاح الحقيقي الملموس، ووصل إلى قلوب الجماهير واستحق إشادات كل النقاد، وقدم كل منهم أدوارا فنية بمنتهى الحرفية الفنية، ونرصد لكم أبرز أسماء بطولات دراما الرجال المحققين للعلامة الكاملة من الإبداع الفني..

أحمد السعدني

هذا الشبل من ذاك العمدة

أنصف الفنان أحمد السعدني كل أبناء الفنانين، خلال إبداعه في مسلسل "لام شمسية"، وأثبت أن هذا الشبل من ذاك العمدة صلاح السعدني، الفنان القدير والذي حقق تاريخًا فنيًا مهمًا.

وقدم الفنان أحمد السعدني شخصية صعبة لأنها تعتمد على الصدمات، ما بين الصدمة الأولى للأب الذي تصرخ زوجته بعد أن شاهدت تحرش صديق عمر الزوج مع ابنه، وأبدع السعدني في قدرته على ملاحقة كل ردود الأفعال المنطقية للمشهد، ما بين التوتر والفزع والضغط وعدم الإدراك، وكلها مشاعر متباينة في آن واحد.

وظهر بعدها السعدني وهو في إطار الزوج الخائن الذي يعترف لزوجته بالخيانة، في مشهد يستقبله الجمهور ما بين الغضب من الزوج الخائن، وبين البعض الذي التمس قليلًا من العذر، وهو ما يؤكد قدرات فنية كبيرة في تقديم تصور يشابه الواقع ولامس الجمهور.

وتأتي أصعب مراحل التصاعد حينما يتأكد الأب من تحرش صديق عمره بابنه، وهو ما يظهر من خلال كتم مشاعر الغضب للأب المكلوم على نجله، وذلك لعدم قدرته على الانتقام بقتل صديقه كما وصف، وذلك لاحتياج نجله له في رحلة التعافي من آثار التحرش.

ويأتي مشهد احتضان نجله بعد اعترافه له بأن صديق والده هو من تحرش به، ليظهر السعدني تجليات الإبداع الفني بكل المشاعر بين البكاء بحرقة شديدة، وبين احتضان ابنه حضن يحمل معاني مزدوجة، فالبديهي أنه يحتضن نجله ليشعره بالأمان، ولكن استطاع السعدني أن يخالط المشهد بأداء حركي يشعرك بأقصى درجات الضعف النفسي واحتضان نجله بحثًا عن أمانه الشخصي.

محمد شاهين

"إبداع معتاد لنجم له ثقل فني"

قدم الفنان محمد شاهين شخصية المتحرش بالأطفال، ضمن أحداث مسلسل "لام شمسية"، ونجح شاهين في تقديم كل تفاصيل الشخصية بكل مركباتها الفنية، دون أي تكلف فني أو انفعالات مبالغة، للدرجة التي جعلت الكثير يظن أنه برىء من اتهام زوجة صديقه أنه تحرش بنجله، والعدد كبير من الحلقات، حتى تكشفت الحقائق.

وجاءت الكثير من المشاهد لمحمد شاهين والذي قدم شخصية دكتور وسام، تحمل الكثير من الإرباك للمشاهد، وتصل بك لمشاعر غير محددة تجاه الشخصية، بل وخادع بأداء فني متفرد كل من شاهد الشخصية، لأنه وصل لذروة الغموض الفني، بكل بساطة في الأداء.

ثم استطاع أن يحول ملامحه وتعبيراته في توقيتات أراد بها المخرج أن يصل كل الرسائل أفضل من أي نص مكتوب في السيناريو، حتى وصل الأمر للتعاطف في مشهد بكاء دكتور وسام بعد رفض والدته فتح باب المسكن، وهي تقف خلف الباب دون أي كلمات تنطقها الأم.

ولكن حدثها دكتور وسام أنه يشتم رائحة والدته ويعلم أنها خلف الباب، وناشدها أن تفتح الباب، وظل في حالة بكاء وتناقل المخرج بين الأم والابن والباب مانع بينهما، حتى قدم شاهين ملحمة في الأداء الفني وقدرات على الإنسيابية في الأداء والتي ساهمت في أعلى درجات الإقناع الفني.

والختام في مشهد الحكم بالمؤبد، تجد دكتور وسام يجلس داخل قفص الاتهام فاقدًا للقوى وصامت مستسلم، ولكن سرعان ما تبدل الحال في طريقه من قاعة المحكمة إلى عربة الترحيلات، حينما شاهد ابنته، ولمدة بضع ثواني قليلة يتلعثم دكتور وسام المذنب، محاولا ما بين التبرير أو الرغبة في الاطمئنان أو التوسل لتسامحه، وما بين كل المعاني، تجد الكلمات تتحطم على حافة الشفاه وتخرج بقايا الأحرف تترامى على جنبات سيارة الترحيلات.

كريم فهمي

بطل دراما بـ «كاريزما نجم سينمائي»

يشارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب"، في تجربة ثانية مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبمشاركة عدد كبير من النجوم، كل منهم قدم أداء فنيا يستحق الإشادة بشكل كبير.

فارس أبو العزم

"تحدي فني لكثرة التحولات الفنية"

التحدي الأول "مرحلة بناء الشخصية مع الجمهور"

من خلال شخصية فارس أبو العزم، يظهر الفنان كريم فهمي بأداء يحمل حالة من التفرد الفني، رغم الكثير من التحديات التي تواجه تجسيد الدور لعدد من العوامل، حيث يقدم الفنان كريم فهمي دور الابن الأوسط لعائلة أبو العزم، والتي تضع كل القوانين التي تحمي بقاء العائلة ليس فقط وسط الكبار في مجال البيزنس، ولكن على رأسهم، مستغلين في ذلك كل المباح وتبرير لكل الخطوات غير المشروعة، مبررين ذلك بضرورة بقاء العائلة وما يعود بالنفع عليها.

وتظهر تحديات شخصية فارس أبو العزم التي يقدمها الفنان كريم فهمي، في رفضه الدائم لمنهج ونهج العائلة في كل الأمور التي تتبع، سواء على مستوى البيزنس، أو العلاقات الإنسانية داخل البيت، وتبدأ ملامح الاعتراض في بعض المشاهد في خلافات زوجته مع والدته، في بداية الحلقات.

وبمنتهى الذكاء الفني استطاع كريم فهمي أن يقدم من تلك المشاهد في بداية المسلسل، كل الإشارات واللمحات الفنية التي تبني شخصية فارس أبو العزم وتبني العلاقة مع جمهوره بهدوء شديد، والوصول لكل أبعاد الشخصية من خلال تفاصيل يقدمها لجمهور من أداء فني محاط بالبساطة.

التحدي الثاني "التحولات الفنية"

تتوفى زوجة فارس أبو العزم، ويظهر كريم فهمي بأداء لمشاهد الحزن على فراقها بمنتهى السلاسة الفنية دون أي تكلف أو انفعالات خارج إطار الحالة، بل ظهر الأب المضطر للتماسك خوفًا على نجله الطفل الصغير، في مشاهد جمعت فهمي مع الطفل جاءت بمنتهى الإبداع الفني، إضافة إلى حوار مكتوب بشكل رائع في مسلسل متماسك دراميًا بخريطة فنية لكل شخصية أظهرتها في أفضل شكل فني.

وتبدأ مرحلة التحولات الفنية لكثير من المشاهد التي قدمها الفنان كريم فهمي، فظل يتناقل في بدايات الحلقات الأولى بعد وفاة زوجته، بين مشاعر الضعف أحيانًا، وبين الصدمة والحزن، ولكن دون أن يفقد شخصية فارس أبو العزم التي تحمل جوانب من القوة ستظهر لاحقًا، وبذكاء فني شديد.

ورغم المشاعر التي حملت كل ألوان الضعف والوهن والصدمة بعد وفاة الزوجة، وتركها له وللابن بشكل مفاجئ بعد حادث سيارة، يظل كريم فهمي يقدم بعض اللمحات لشخصية فارس في تلك المحنة، والتي تعطي إشارات لوجود جانب من القوة والقدرة على المواجهة، لأنه يعلم جيدًا أبعاد الدور وما سيحتاج، وطوال الوقت يسعى الفنان كريم فهمي في استكمال حالة البناء الفني للشخصية مع جمهوره.

التحدي الثالث "المواجهة"

يواجه فارس أبو العزم عائلته رافضًا كل التصرفات والأساليب التي تنتهجها الأسرة، وتتزايد دائرة الصراع بعد طلاق أخيه الأكبر لزوجته "ليل الحسيني"، والتي تعاطف معها فارس ومع بنات أخيه، ووقف لهم حائط صد في كل المواجهات مع عائلته.

وظهر التحدي في تقديم الفنان كريم فهمي لتلك المرحلة من المواجهة، بنفس النمط الفني لشخصية فارس أبو العزم، التي بناها وشيدها بمجهود كبير على مدار حلقات المسلسل، وتعامل فهمي أن فارس هو حالة من التماس الروحي والوجداني عابرًا الشاشة ليصل للجماهير، فرفض أن يخذل جمهوره، في المرحلة الأصعب.

فظهرت كل مشاهد المواجهة والتي حملت احتدام الصراع مع عائلته بشكل كبير، دون أي انفعالات أو مزايدات في الأداء، بل على العكس، ظل هدوء فارس هو أحد أهم عناصر قوة الشخصية، بل وأهم عناصر الجذب لدى الجمهور، في أفضل مراحل الصدق بين الجمهور والفنان الذي يقدم الشخصية.

استغلال لكل الأدوات الفنية

أهم ما ميز أداء الفنان كريم فهمي، في تجسيد شخصية فارس أبو العزم، أنه استغل كل مقوماته وأدواته كممثل في إيصال كل الرسائل الفنية لجمهوره، فكانت النظرات ومراحل الصمت في بعض الأحيان خير رسالة وخير معنى، وهو ما ساعده على استثمار المصداقية التي بناها بين الشخصية والجمهور، والتي سهلت عليه كل المشاهد الصعبة في أن يكون الجمهور في حالة قبول دائم لصدق الأداء الفني.

كاريزما سينمائية

تبقى النقطة الأخيرة، خلاف كل أشكال الأداء الفني الذي قدمه الفنان كريم فهمي لشخصية فارس أبو العزم، وهي الكاريزما السينمائية في كل ظهور للفنان كريم فهمي، وهو ما يؤكد ظهور فني ببصمة مميزة لنجم درامي صاحب طلة وبصمة حضور سينمائي.