ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوليانوف: عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا أمر لا مفر منه

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية التفاوض لتسوية النزاع الأوكراني أمر طبيعي ولا مفر منه.

وكتب أوليانوف على "تلجرام": "يشعر المسؤولون الأوروبيون بالاستياء لعدم مشاركتهم في العملية الدبلوماسية بشأن أوكرانيا. لكن هذا أمر طبيعي ولا مفر منه. لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما في وسعه لكي يُنظر إليه على أنه كيان يكره فكرة السلام في أوكرانيا، إذا كانت هذه الفكرة تختلف عن رؤية الاتحاد الأوروبي".

وصرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوع في وقت سابق، تعليقا على إمكانية إشراك أوروبا في المفاوضات حول أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في المفاوضات حول التسوية الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية مفاوضات السلام