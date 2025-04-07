أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية التفاوض لتسوية النزاع الأوكراني أمر طبيعي ولا مفر منه.

وكتب أوليانوف على "تلجرام": "يشعر المسؤولون الأوروبيون بالاستياء لعدم مشاركتهم في العملية الدبلوماسية بشأن أوكرانيا. لكن هذا أمر طبيعي ولا مفر منه. لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما في وسعه لكي يُنظر إليه على أنه كيان يكره فكرة السلام في أوكرانيا، إذا كانت هذه الفكرة تختلف عن رؤية الاتحاد الأوروبي".

وصرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوع في وقت سابق، تعليقا على إمكانية إشراك أوروبا في المفاوضات حول أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة لا تريد مشاركة مجموعة كبيرة من الأطراف في المفاوضات حول التسوية الأوكرانية.