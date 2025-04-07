بعد جولته في القاهرة| ماكرون يشكر السيسي والشعب المصري على الترحيب الحار

الإثنين 07/أبريل/2025 - 01:49 ص

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، قائلًا: «شكرًا لفخامة الرئيس السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار، وعلى هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي. تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا».

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.

بدأت الجولة بزيارة مسجد الإمام الحسين حيث استعرض الرئيسان أعمال الترميم التي طالت المسجد والمنطقة المحيطة به في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الإسلامي والتاريخي. وقد أبدى الرئيس الفرنسي إعجابه بجمال المكان وطابعه الروحاني الفريد.

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة الأحد، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين.