قناصات ضد داعش.. المحاربات الكرديات يرفضن التخلي عن السلاح في مواجهة تهديدات مزدوجة

في أرض شمال شرق سوريا القاحلة، حيث يحتدم الصراع منذ أكثر من عقد، تقف مجموعة من المقاتلات الكرديات الشجاعات بثبات. أصبحت وحدات حماية المرأة، وهي ميليشيا نسائية بالكامل، رمزًا للتحدي في المعركة الدائرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وقوات المتمردين المدعومة من تركيا. لا يُبرز نضالهن صمود هؤلاء النساء فحسب، بل يُبرز أيضًا تعقيدات المشهد السوري الذي مزقته الحرب.

تتحدث مزكين روجدا، القائدة الميدانية البارزة في وحدات حماية المرأة، عن مواجهة مروعة مع قوات الميليشيات المدعومة من تركيا. مُحاصرة وقليلة الذخيرة، قاتلت مزكين ورفيقاتها بشجاعة، رافضات الاستسلام. تستذكر قائلةً: "لقد وعدنا بعضنا البعض بأننا سنقاتل حتى النهاية، مهما كلف الأمر". كانت المعركة، التي دارت رحاها في منطقة وعرة قرب الحدود التركية، دليلًا على تصميم وشجاعة وحدات حماية المرأة، التي كانت في طليعة قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة يقاتل كلًا من داعش والجيش الوطني السوري.

مع تركيز مهمة وحدات حماية المرأة على هزيمة داعش، توسعت لتشمل مواجهة الجيش الوطني السوري، وهو جماعة مدعومة من تركيا تُشكل تحديًا كبيرًا للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد. على الرغم من الديناميكيات المتغيرة في سوريا، مع الاتفاقيات الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في دمشق، لا تزال مزكين ملتزمة بقتالها، معتقدةً أن القوات التركية ووكلائها يُشكلون تهديدًا مستمرًا للحكم الذاتي الكردي.

المشهد المتغير

في مارس الماضي، وقّعت قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيسي في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش، اتفاقية مثيرة للجدل للاندماج في الدولة السورية تحت قيادة الرئيس المؤقت الجهادى السابق أحمد الشرع. اعتُبر هذا الاتفاق خطوةً محتملةً نحو السلام، إلا أن أثره على الأرض لا يزال غير واضح. وتعلق سامانثا تيل، الباحثة في مركز معلومات روج آفا، قائلةً: "لم يتغير الوضع على خط المواجهة منذ الاتفاق. الهجمات مستمرة، والحرب مستمرة".

على الرغم من الاتفاق الرسمي بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، لا تزال المقاتلات الكرديات في وحدات حماية المرأة متشككات. وبحسب مزكين، فإن الاندماج في الدولة السورية لا يضمن حماية حقوق الأكراد، وخاصةً النساء، اللواتي ناضلن من أجل المساواة والحكم الذاتي لسنوات. وتؤكد: "يجب أن تكون سوريا وطنًا لجميع أبنائها"، محذرةً من أن عدم التزام النظام الجديد بالديمقراطية والمساواة بين الجنسين يهدد التقدم المحرز في منطقة روج آفا الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي.

التهديد المزدوج

تواجه وحدات حماية المرأة معركةً شاقةً ضد كلٍّ من الميليشيات المدعومة من تركيا والتهديد المستمر الذي يشكله داعش. تنظر تركيا إلى القوات الكردية على أنها امتداد مباشر لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة انفصالية تخوض تمردًا ضدها منذ عقود. وقد أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتسامح مع الحكم الذاتي الكردي على طول حدودها، وقد استهدفت قواته مرارًا وتكرارًا مواقع كردية في سوريا.

في غضون ذلك، لا يزال ظهور داعش مجددًا مصدر قلق كبير. وكما تشير آيسل شام، وهي قائدة أخرى في وحدات حماية المرأة، فإن الحرب الآن جوية أكثر منها برية، حيث تستهدف الطائرات المسيرة والطائرات الحربية التركية المواقع الكردية بشكل متكرر. على الرغم من ذلك، لا تزال وحدات القنص التابعة لوحدات حماية المرأة وتكتيكات حرب العصابات تثبت فعاليتها، حيث تحافظ على قبضة قوية على مواقع استراتيجية رئيسية، مثل سد تشرين ومواقع على طول نهر الفرات.

موارد محدودة

على الرغم من صمودها الملحوظ، فإن موارد وحدات حماية المرأة متواضعة في أحسن الأحوال. مسلحة بإمدادات محدودة ومواجهة خصوم مجهزين تجهيزًا جيدًا، تعتمد وحدات حماية المرأة على تكتيكات حرب العصابات التي أتقنتها خلال معركتها ضد داعش. تستذكر آيسل دورها في تأمين سد تشرين، الذي استغرق أسابيع من القتال العنيف. تقول: "نحن مسلحون بمواردنا المتواضعة، لكننا نقاتل بشرف وعزيمة"، مؤكدة على الوحدة والروح التي تدفع وحدات حماية المرأة للدفاع عن أرضها. كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم مقاتلين ومقاتلات، شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش. ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن دور واشنطن المستقبلي في المنطقة. كانت الولايات المتحدة مصدر دعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أنفقت ملايين الدولارات سنويًا لتمويل جهودها. ولكن مع عدم اليقين المحيط بالسياسة الأمريكية، وخاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تواجه قوات سوريا الديمقراطية احتمال التخلي عنها في مواجهة التهديدات المتزايدة من تركيا وتنظيم داعش الذي عاد إلى الظهور.