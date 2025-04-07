أمين إعلام حزب المصريين: جولة ماكرون في القاهرة تعكس أمن واستقرار مصر

قال محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، إن اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة تاريخية شملت زيارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أعقبها جولة في منطقة خان الخليلي العريقة، انتهت بتناول العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة يؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار في وسط محيط ملئ بالصراعات المسلحة والاضطرابات في عدد كثير من دول المنطقة.

وأضاف "مجدي"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة التاريخية كشفت عن الحب والتقدير الذي يحظى به الرئيس السيسي من أبناء شعبه، الذين استقبلوا الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحفاوة والترحيب، معبرين عن حبهم الصادق للرئيس السيسي الذي أثبت بهذه الجولة أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام.

وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن هذه الجولة كشفت عن إعجاب وانبهار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنطقة الحسين التاريخية التي تزخر وتتمتع بالجو الشعبي الأصيل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يهدف من وراء اصطحابه لنظيره الفرنسي في هذه الجولة التاريخية إيصال رسالة مباشرة مفادها أن مصر وطن مستقر يحوي الجميع وله شعب لا يوجد له مثيل في العالم.