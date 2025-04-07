قانون المرور يحدد أماكن ممنوع التوقف أو الانتظار فيها لضمان السلامة وحماية السائقين

حدد قانون المرور في المادة ( 68)أماكن لا يجوز فيها التوقف أو الانتظار على الطرق منعا للمسألة القانونية أو ارتكاب حادث مرورى بسبب التوقف الخاطئ حرصا على سلامة السائق وذويه ومن تلك الحالات التي لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية:

-الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات

-على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها

-على الكباري أو الممرات العلوية أو في الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار.

-على نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق

-على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.

-في الأماكن التي قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملي الطريق.

-أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس

-في الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

-على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة.

-في الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقا لتعليمات المرور.