علماء صينيون يتوقعون فترة زلازل قوية في آسيا في السنوات القادمة

توقع علماء من وكالة بكين لدراسة الزلازل الصينية وقوع مزيد من الزلازل القوية في آسيا خلال السنوات القريبة القادمة.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلًا عن نتائج دراسة أجراها العلماء، بأن المنطقة الآسيوية قد تدخل في مرحلة جديدة من النشاط الزلزالي.

وحذر العلماء الذين درسوا البيانات الزلزالية لفترة السنوات الـ 150 الأخيرة تقريبا من أن زلازل قوية جديدة قد تضرب الصين والمناطق المجاورة.

ويأتي ذلك بعد زلزال قوي ضرب ميانمار والدول المجاورة في شرق وجنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي، حيث بلغت قوة الهزات الأرضية ما لا يقل عن 7.7 درجة بمقياس ريختر.

وأسفر زلزال ميانمار عن مصرع أكثر من 3500 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح.