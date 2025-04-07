ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس.. إيقاف مصنف خطير مطلوب في قضايا اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين

السلطات التونسية
السلطات التونسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت السلطات التونسية القبض على عنصر مصنف خطير صدر في حقه 35 منشور تفتيش لفائدة عدد من الوحدات الأمنية والجهات القضائية.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ صدر يوم الأحد، أن المتهم تورط في قضايا تتعلق بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر الحدود الغربية لولاية القصرين وسط غرب تونس.

وأفادت بأن النيابة العمومية أصدرت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه وإيداعه السجن.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية النوعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في مجالي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإيقاف العناصر الخطيرة الضالعة في هذه الأنشطة.

وأكدت الإدارة العامة للحرس أن العملية تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى مواصلة التعاون والإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة.

السلطات التونسية تونس تهريب المهاجرين اتجار بالبشر