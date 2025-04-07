تونس.. إيقاف مصنف خطير مطلوب في قضايا اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين

ألقت السلطات التونسية القبض على عنصر مصنف خطير صدر في حقه 35 منشور تفتيش لفائدة عدد من الوحدات الأمنية والجهات القضائية.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ صدر يوم الأحد، أن المتهم تورط في قضايا تتعلق بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر الحدود الغربية لولاية القصرين وسط غرب تونس.

وأفادت بأن النيابة العمومية أصدرت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه وإيداعه السجن.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية النوعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في مجالي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإيقاف العناصر الخطيرة الضالعة في هذه الأنشطة.

وأكدت الإدارة العامة للحرس أن العملية تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى مواصلة التعاون والإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة.