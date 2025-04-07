جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان منطقة دير البلح في غزة

الإثنين 07/أبريل/2025 - 12:48 ص

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، أوامر إخلاء جديدة للسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، محذرا من هجوم على المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة دير البلح في الأحياء: الصحابة، السماح، العودة، الزوايدة والصلاح، هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!".

وأضاف: "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها، كما تتحمل المنظمات وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين".

وأوضح: "من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو أمر بـ"رد قوي" على إطلاق صواريخ من غزة على مدينة أسدود.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد، قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة.