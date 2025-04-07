بسبب الميراث.. شقيقان يهشمان رأس شقيقهما بالفأس في أبو حمص بالبحيرة

شهدت قرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، جريمة قتل بشعة حيث قدم شقيقان على قتل شقيقهما الأوسط بالفأس بسبب الخلاف على قطعة ارض زراعية ميراث بينهما، وتم نقل المجنى عليه في حالة حرجة إلى مستشفى أبو المطامير المركز، وتم تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة أبو حمص بتلقيه بلاغا من المستشفى الجامعي بالإسكندرية بوفاة "محارب فاروق عطية الهاين"، 40 عامًا، عامل ومقيم قرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

وتوصلت تحريات المباحث وأقوال زوجة المجنى عليه إلى قيام كلا من:" كمال"، 30 عامًا، "عطية"، 45 عامًا، مزارع، شقيقا المجنى عليه بالتعدي عليه بالضرب وقيام شقيقه عطية بالتعدي عليه بفأس بعد مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على قطعة ارض زراعية ميراث فيما بينهم.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمان والأداة المستخدمة في الواقعة ( الفأس ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأحيلا لنيابة مركز أبو حمص التي باشرت التحقيق.