لانفصالها عن زوجها.. ربة منزل تنهي حياتها شنقا في البحيرة

أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها شنقا داخل غرفتها بإحدى قري مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، لمرورها بأزمة نفسية بسبب طلاقها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور علي جثة ربة منزل بقرية درشاي التابعة لدائرة المركز، في ظروف غامضة.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة" ندي.ع.م"، 22 عامًا، علي سرير نومها بمنزل والدها بالطابق الأول، ووجد حبل يتدلى من سقف الغرفة وأيضًا وجود سلم صغير وترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية سوي بعض الآثار حول الرقبة، وتم نقل الجثة لمستشفى الدلنجات المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

وأفاد مفتش الصحة، أن سبب الوفاة "إسفكسيا الشنق"، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أهلية المتوفية، أكدوا أن سبب إقدامها علي الانتحار بشنق نفسها لمرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة، وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.