كواليس مصرع رضيعة في أحضان والدتها جراء سقوط حائط بأبو النمرس

تواصل جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدة ومصرع طفلتها الرضيعة إثر سقوط حائط منزل عليهما بإحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس. وصرحت بدفن جثة الطفلة واستعلمت عن الحالة الصحية للسيدة المصابة.

استمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، والذين أفادوا أن السيدة كانت مع طفلتها تحت الحائط وفجأة سقط عليهما. وأمرت بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومقارنتها بأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس من مسؤول عمليات شرطة النجدة بسقوط حائط منزل على سيدة وطفلتها بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة المركز.

ومن فورها انتقلت قوة من مباحث المركز إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أن حائط منزل سقط فوق الأم وطفلتها مما تسبب في إصابة الأم ووفاة طفلتها الرضيعة.

تم نقل الأم المصابة وطفلتها المتوفية إلى المستشفى، ووضع جثمان الطفلة في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.