"الأنبا إقلاديوس يزور إيبارشية إسنا وأرمنت ويلقي عظة عن "قوة وبركة الصلاة الربانية"

زار الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إيبارشية إسنا وأرمنت مساء أمس الأحد، تلبية لدعوة المطران لإلقاء عظة خلال ثاني أيام نهضة الصوم المقدس.

وقد ألقى الأنبا إقلاديوس عظة بعنوان “قوة وبركة الصلاة الربانية”، مستعرضًا مع الحضور معاني كلمات الصلاة الربانية التي وردت في إنجيل لوقا، الإصحاح 11، حيث قال:

“مَتَى صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا: أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذَلكَ عَلَى الأَرْضِ…”.

كان في استقباله الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، والمشرف على دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة المباركين في الإيبارشية، فضلًا عن الشعب الغفير الذي حضر للمشاركة في هذه النهضة الروحية.

وقد اتسمت الزيارة بالحب والفرح بين الأكليروس والشعب، حيث تم التقاط العديد من الصور التذكارية بهذه الزيارة المباركة.