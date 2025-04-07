حفظ التحقيقات حول إصابة عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بأطفيح

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحفظ التحقيقات في إصابة اثنين من عمال شركة الصرف الصحي، سقطا في بالوعة صرف صحي بإحدى القرى التابعة لمركز أطفيح. إذ تبين من التقرير الطبي أنهما أصيبا بحالة اختناق جراء السقوط في البالوعة أثناء عملهما وتماثلا للشفاء، وأنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقاه مأمور مركز شرطة أطفيح، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا بسقوط شخصين داخل بالوعة صرف بمحيط قرية صول، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء عمل اثنين من عمال شركة الصرف الصحي بالوعة سقطوا بها مما تسبب ذلك لهم بحالة اختناق.

تم انتشالهم بعد سقوطهم ونقلهم المستشفى لتلقي العلاج.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.