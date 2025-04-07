الأنبا ميخائيل يلتقي أسر حرفيي كنيسة العذراء بحلوان

ألتقى مساء الأحد، الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم بأُسَر الحرفيين وأبنائهم بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

حيث ألقى كلمة روحية باجتماع الحرفيين (القديس يوسف النجار) عن كيفية فهمنا من هو يسوع المسيح.

وكيف نحن كآباء، وأمهات نستطيع أن نشرح هذه الفكرة لأولادنا وأيضا تأمل في كيفية تقديم الحُب للآخرين كما قدمه المسيح ذاته علي الصليب.

كما تقابل المطران مع الكاهن المسئول عن الخدمة مع أطفال أسر الحرفيين، وباركهم، وأستمع لبعض الترانيم بأدائهم، واثني علي خدام الاجتماع وتعبهم في خدمة الأولاد.