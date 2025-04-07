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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفلة وإصابة والدتها في حادث سقوط حائط بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت طفلة مصرعها بينما أصيبت والدتها في حادث سقوط حائط منزل بمنطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط حائط داخل منزل ووفاة طفلة وإصابة والدتها بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط حائط ووفاة الطفلة وإصابة والدتها جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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