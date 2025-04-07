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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أطباء مجمع السويس ينجحون في إجراء عملية جراحية دقيقة لطفل عمره 6 أشهر

مجمع السويس الطبى
مجمع السويس الطبى
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أجرى أطباء جراحة الأطفال بمجمع السويس الطبي عملية جراحية لفتق خلقي بالحجاب الحاجز لطفل عمره 6 أشهر، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له داخل المجمع الكائن بمنطقة 24 أكتوبر بحي فيصل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كان مجمع السويس الطبي قد استقبل الحالة في قسم جراحة الأطفال، وبعد إجراء أشعة بالصبغة على الصدر والبطن، تبين وجود فتق خلقي بالحجاب الحاجز. تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية.

أُجريت العملية بمعرفة فريق طبي مكون من الدكتور هاني إمبابي، رئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتور محمد بدر الدين، أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور أحمد يوسف، أخصائي جراحة الأطفال، والدكتور أحمد جانو، نائب جراحة الأطفال، بالإضافة إلى قسم التخدير برئاسة الدكتور مايكل وهيب.

عقب انتهاء العملية، تم حجز الطفل في رعاية الأطفال تحت إشراف أطباء الرعاية وأطباء جراحة الأطفال بالمجمع لمدة خمسة أيام، ثم تم تحويله إلى القسم الداخلي بجراحة الأطفال لمدة يومين، حتى تم خروجه متعافيً.

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