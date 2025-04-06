بالصور.. نويرة تتألق بألحان الموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير

احتفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالموسيقار الراحل محمد فوزى الذى يعد أحد أبرز علامات الإبداع المصرى والعربى .

فعلى المسرح الكبير وأمام حشد جماهيرى من محبى الطرب الأصيل تألقت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر فى تقديم كوكبة من مؤلفات الموسيقار الراحل وأجاد أداءها كل من وليد حيدر ،أميرة أحمد ، نهاد فتحى ، أجفان طه ،مصطفى النجدى وإسلام رفعت كان منها هنا القاهرة ، كل دقة فى قلبى ، عمرى ما دوقت الحب ، حبيبى وعنيا ، ليا عشم ، إستعراض الزهور ، أنا قلبى خالى ، يا أعز من عينى ، دارى العيون ، مال القمر ، الشوق ، ساكن فى حى السيدة ، يا شاغلنى وأنا شاغلاك ، منايا فى قربك ، أنت مين أنت ، يا جارحة القلب بعيونك ، تعب الهوى قلبى ، يا عينى على قلبى ، دويتو فرحانة وخايفة ، وموسيقى فتافيت السكر التى عزفتها الفرقة فى بداية الحفل .

جاء الحفل فى إطار خطط دار الأوبرا المصرية لتخليد رموز الكلمة والنغم وإعادة إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديمه بصورة متطورة