حملات مرورية مكبرة لملاحقة الدراجات البخارية في دمياط



شهدت محافظة دمياط ، حملات مرورية على الدراجات البخارية بعد تكرار الشكاوى من سباق الدراجات البخارية والماراثونات التي تتم على الطرق السريعة والتي تودي بحياة الشباب وتتسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات حيث تم شن حملات مرورية مكثفة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء عصام هلال مدير أمن دمياط، استكملت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد محمد التل جهودها لضبط الدراجات النارية " الموتوسيكلات " غير المرخصة وسائقيها المخالفين للقواعد المرورية.

واستهدفت حملات اليوم التى جاءت بمتابعة قيادات الإدارة مناطق عديدة بمدينة دمياط والطرق السريعة بها ، " طريق شطا ، السيالة ، الشعراء ، عزبة اللحم ، ميدان سرور وعزب النهضة " ، تم خلالها ضبط عدد من الدراجات المخالفة .

وأكد مدير إدارة المرور أن تلك الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط و التأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية ، ومنع ظاهرة السباقات والسرعة الزائدة ، التى تعرض حياة الشباب والمواطنين للخطر ، للحفاظ على سلامة الجميع، لافتًا إلى استمرار تلك الحملات وتنفيذها بشكل مفاجئ بمناطق مختلفة بالمحافظة.

سادت حالة من الذعر لدى اهالي قرية البصارطة في مركز دمياط بسبب سباق الدراجات النارية على الطريق السريع حيث يحول الشباب الطريق الى ساحة سباق شرسة تتسبب في العديد من حوادث الطرق والحوادث المرورية حيث ناشد اهالي قرية البصارطة في دمياط مديرية امن دمياط التدخل لوقف سباقات الموت بين مجموعة من الشباب على الطريق السريع، وتهديد حياة المواطنين للخطر.

وجه عدد من الأهالي مناشدة لمديرية امن دمياط بسبب قيام شاب يدعى بتنظيم سباق بالدارجات البخارية، وتصوير فيديوهات لنشرها عبر صفحته على الفيس بوك.

وقال الأهالي، إن مثل تلك السباقات يعرض حياة الصغار والكبار للخطر، بسبب السرعات الهائلة التي يقودها بها هؤلاء الشباب على الطرق السريعة، مطالبين بمنع مثل تلك السابقات.

وتلقت مديرية امن دمياط عدة بلاغات عن حوادث مرورية في السباق الذي اعتادوا تنظيمه كل أسبوع، وبدأوا في قيادة دراجاتهم بسرعة جنونية متسابقين فيما بينهم على الأسرع الذي يصل إلى نقطة النهاية ويعود إلى نقطة البداية قبل أي شخص آخر، حيث تتسبب في حوادث مرورية تسفر عن العديد من الوفيات .