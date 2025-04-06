ماكرون يشهد انطلاق المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي  ويزور جامعة القاهرة.. غدا

تشهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرة السيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وقيادات التعليم العالي بالبلدين، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، غدا يوم الإثنين الموافق بفندق سوفيتيل كايرو داون تاون النيل، بمحافظة القاهرة.

وفي ذات السياق تستعد جامعة القاهرة لاستقبال، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث أعلنت الجامعة أن غدا إجازة للطلاب بالجامعة استعدادًا لزيارة رئيس فرنسا.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسى ماكرون فى حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال بيان رسمي، انه تأتي هذه الزيارة فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كل الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، فسوف يرافقه وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، وعدد من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.