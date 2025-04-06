رئيس جامعة الأقصر تتابع استعدادات التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بكلية الطب.. صور

تفقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، العيادات الخارجية بكلية الطب التابعة لجامعة الأقصر بمدينة طيبة، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للعيادات خلال الفترة المقبلة، وفي إطار جولاتها الميدانية المتواصلة، لمواقع المنشآت الجديدة بطيبة؛ وذلك للوقوف على نسب الإنجاز بأعمال الإنشاء ومتابعتها على أرض الواقع.

جولة كلية الطب

رافق رئيس جامعة الأقصر خلال الجولة، كلًا من الدكتور شريف محمد السيد، الأمين العام للجامعة، والدكتورة رحاب على عبد الوهاب، مدير عام التأمين الصحى الشامل فرع الأقصر، والدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عطيتو وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني أبو علم مدير العيادات الخارجية، والدكتور عمرو عبد الراضي نائب مدير العيادات، وأحمد أمين أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتأمين الصحي الشامل.

وصرحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أن العيادات الخارجية تعد إضافة قوية للخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للمواطنين المقيمين في مدينة طيبة والمراكز والقرى المجاورة، حيث يضم مبنى العيادات جميع التخصصات الطبية، ويقدم خدمات طبية متميزة بأسعار رمزية، تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضحت رئيس جامعة الأقصر: تشمل التخصصات المتوفرة في العيادات الخارجية، أقسام الباطنة العامة، الجهاز الهضمي والكبد، أمراض القلب، الجراحة العامة، جراحة العظام والكسور، النساء والتوليد، الأورام، إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى.

كما شملت الجولة، تفقد موقع مشروع المستشفى الجامعي، الجاري إنشاؤه بمنطقة الـ 165 فدان في طيبة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطبقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والتي تستهدف خدمة طلاب كلية الطب والمجتمع من خلال توفير خدمات طبية ذات جودة عالية، تفقدت كذلك مبني كلية الطب القديم الذي يخضع لأعمال صيانة ورفع كفاءته في ظل العمل على تطوير جامعة الأقصر والارتقاء بالبنية التحتية بها.

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