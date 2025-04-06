على أنغام العود.. السيسي وماكرون يتناولان عشاءً وديا بخان الخليلي

تناول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي وجبة عشاء على أنغام الموسيقى المصرية الشرقية وخاصة آلة العود الشرقي، داخل مطعم كباب بشارع خان الخليلي بمنطقة الحسين وسط القاهرة.

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.

والتقط عدد من المصريين صور السلفي مع الرئيسين وسط هنافات بنحبك ياريس.. بنحبك يا سيسي، كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غد الإثنين.