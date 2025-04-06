التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الأحد، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندسة أمل عرفه مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بعدد من العمد والمشايخ وأهالي ورؤساء قرى رأس الحكمة وكشوك عميرة وسيدى حنيش.



حيث ناقش اللقاء المواقع المقترحة لتقديم الخدمات العامة لمنطقة (شمس الحكمة وحبلة) ومنها المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية والإسعاف والبريد والحماية المدنية وغيرها؛ بما تعود بالنفع على الأهالي وتيسير الخدمات لهم.

محافظ مطروح يناقش المواقع المقترحة لتقديم الخدمات العامة لمنطقة شمس الحكمة وحبلة

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