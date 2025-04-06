ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يناقش المواقع المقترحة لتقديم الخدمات العامة لمنطقة شمس الحكمة وحبلة

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى عدد من العمد والمشايخ وأهالي شمس الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الأحد، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندسة أمل عرفه مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بعدد من العمد والمشايخ وأهالي ورؤساء قرى رأس الحكمة وكشوك عميرة وسيدى حنيش. 


حيث ناقش اللقاء المواقع المقترحة لتقديم الخدمات العامة لمنطقة (شمس الحكمة وحبلة) ومنها المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية والإسعاف والبريد والحماية المدنية وغيرها؛ بما تعود بالنفع على الأهالي وتيسير الخدمات لهم. 

محافظ مطروح يناقش المواقع المقترحة لتقديم الخدمات العامة لمنطقة شمس الحكمة وحبلة

IMG-20250406-WA0023
IMG-20250406-WA0023
IMG-20250406-WA0022
IMG-20250406-WA0022
IMG-20250406-WA0021
IMG-20250406-WA0021
IMG-20250406-WA0020
IMG-20250406-WA0020
IMG-20250406-WA0019
IMG-20250406-WA0019
IMG-20250406-WA0018
IMG-20250406-WA0018
IMG-20250406-WA0017
IMG-20250406-WA0017
IMG-20250406-WA0016
IMG-20250406-WA0016
مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شمس الحكمة الخدمات الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح