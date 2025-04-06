عمرو أديب: نفسنا في مجلس نواب له أنياب وأظافر

قال الإعلامي عمرو أديب، إننا مقبلين على انتخابات مجلس النواب في شهر 10 القادم، وعادة ما يتم التجهيز في مثل هذه الأوقات للانتخابات البرلمانية، موضحا أن الأحزاب تكون جاهزة من قبل انعقاد الانتخابات بعدة شهور، معقبا: أشك أن 90% من الشعب لا يعرفوا أن هناك انتخابات آخر العام الجاري، معقبًا: “نفسنا في مجلس نواب له أنياب وأظافر، ومحتاجين حياة حزبية بجد”.

وأضاف “أديب”، خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc مصر”، أن مجلس النواب الحالي كان له دورا واضحا في إقرار عدد كبير من القوانين، موضحا أن مجلس النواب الحالي يشعر أن دوره مكمل للحياة السياسية في مصر وهذا نظريا صحيح.

وقال: نفسنا في مجلس نواب له دور رقابي أكبر.