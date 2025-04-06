عشاء مصري خاص.. السيسي يصطحب ماكرون داخل مطعم كباب بمنطقة الحسين

اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد مطاعم الكباب الشهيرة بخان الخليلي لتناول عشاء مصري خالص.

السيسي يصطحب ماكرون داخل مطعم كباب بمنطقة الحسين

والتقط عدد من المصريين صور السلفي مع الرئيسين وسط هتافات بنحبك ياريس..بنحبك يا سيسي. كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبرى بخان الخليلي كما قام الرئيس الفرنسي بتحية المصريين.

واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غد الإثنين.