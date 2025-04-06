عمرو أديب: غزة تنتظرها ليلة صعبة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قطاع غزة ينتظره ليلة صعبة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، وذلك بعد إطلاق القسام صواريخ على أسدود، موضحا أن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ من قطاع غزة اليوم سستتعرض لهجوم إسرائيلي عنيف.



وأضاف خلال برنامجه “الحكاية”، على قناة “mbc مصر”، أن الصواريخ التي أطلقت من القطاع اخترقت القبة الحديدية، وهو ما يمثل أمرًا خطير بالنسبة لإسرائيل، معقبا: نحن أمام ليلة دموية والأحداث تشتعل وتتوازى بينما العالم منشغل بالرسوم الجمركية الأمريكية وكيفية التصالح مع إدارة ترامب بعد فرض الرسوم.

وأشار إلى حجم الكارثة الإنسانية في غزة، موضحا أن كل المعابر مغلقة وإن إسرائيل لا تسمح بإدخال أي معونات للقطاع، ومصر تحاول البحث عن حلول وتعقد اجتماعات وتحري اتصالات مع كل الأطراف من أجل لقمة عيش وشربة ماء في غزة.