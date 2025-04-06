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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو أديب: إسرائيل تعمل على تنشيط التهجير الاختياري من غزة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل تعمل على تنشيط التهجير للفلسطينيين من غزة.

وأضاف “أديب”، خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc مصر”، أن إسرائيل بدأت تقدم عروضًا لمواطنين في غزة لا يجدون قوتهم للخروج من القطاع والذهاب للمجر، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى المجر وأجرى محادثات مع السلطات هناك حول تفاصيل خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأوضح أنه لا يمكن أن يلوم أي فلسطيني يقرر مغادرة غزة على وقع هذه الظروف الراهنة، مؤكدا أن كل ما يحدث في غزة حاليا هو تهجير، معقبا: ذنب الفلسطينيين في رقابنا جميعا كعرب لو مقدرناش نعملهم حاجة .. شيء مخجل أن 2 مليار مسلم مش قادرين يسندوا 2 مليون فلسطين.

وـكد أن الأضواء بدأت تخفت عن الاهتمام إزاء ما يحدث في غزة، في ظل توجه الأنظار إلى ملفات أخرى.

الإعلامي عمرو أديب التهجير الاختياري للفلسطينيين من غزة